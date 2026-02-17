Los Angeles | 24 miliardi per una metro rivoluzionaria obiettivo Olimpiadi 2028 e stop al traffico sulla 405
Los Angeles investe 24 miliardi di dollari in una nuova linea della metropolitana, per ridurre il traffico e puntare alle Olimpiadi del 2028. La città spera che questa grande opera possa facilitare gli spostamenti quotidiani e alleggerire le strade più congestionate, come la famosa Highway 405.
Atletica, Jacobs: “Felice di tornare con Camossi. L’obiettivo è Los Angeles 2028”
L’atletica italiana accoglie con entusiasmo il ritorno di Marcell Jacobs a collaborare con il coach Paolo Camossi.
Jacobs, nessun ritiro e obiettivo Los Angeles 2028: “So di poter essere competitivo”
Marcell Jacobs, atleta di livello internazionale, ha dichiarato di non aver intenzione di ritirarsi e di continuare a puntare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
