L’oroscopo di domani 18 febbraio 2026 | le previsioni e il segno fortunato del giorno

L’oroscopo di domani, 18 febbraio 2026, mostra come il passaggio di Mercurio influenzerà i segni zodiacali, portando nuove opportunità e sfide. Domani, le persone che cercano di finalizzare un progetto sentiranno una spinta maggiore grazie all’energia positiva che si sviluppa nel cielo. In particolare, il Leone potrebbe ricevere una notizia che lo aiuterà a fare un passo decisivo nella carriera.

La giornata di domani si apre con un cielo dinamico e ricco di stimoli, capace di spingere molti segni verso decisioni importanti. I transiti astrali parlano di maggiore chiarezza mentale, ma anche di una certa tensione emotiva che richiederà equilibrio e sangue freddo. Il dialogo sarà fondamentale, così come la capacità di ascoltare il proprio intuito. Tra i movimenti più rilevanti troviamo la Luna in Bilancia, che favorisce diplomazia e relazioni, mentre Mercurio in Acquario sostiene idee innovative e comunicazioni brillanti. Venere in Capricorno invita a vivere i sentimenti con concretezza, mentre Marte in Sagittario accende l'intraprendenza.

OROSCOPO 2026 segno per segno

