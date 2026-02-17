Il governo ha messo in atto operazioni notturne per arrestare giovani coinvolti in proteste, spesso entrando nelle case senza preavviso. Questa strategia mira a fermare le manifestazioni di piazza, ma ha già portato a numerosi fermi e tensioni tra le forze dell’ordine e i cittadini. Un esempio concreto si è verificato la scorsa settimana, quando la polizia ha fatto irruzione in un appartamento nel cuore di Roma alle prime luci dell’alba, portando via un giovane sospettato di aver partecipato a scontri.

Come avviene l’arresto di un manifestante indagato per scontri di piazza? Di solito gli agenti arrivano a notte fonda o alle prime luci dell’alba, entrano in casa mai in meno di quattro con passamontagna e pettorine, l’adrenalina è quella del blitz. Quando una dozzina di agenti tra Digos e Ros alle 4.30 di notte si sono materializzati a casa mia l’operazione aveva tutta l’aria della cattura di un boss latitante, e invece si trattava dell’arresto di un liceale appena maggiorenne. Era il 2012, gli scontri di cui venivo accusato erano avvenuti alla manifestazione del 15 ottobre del 2011, la condanna definitiva a sei anni e sei mesi però arriverà molti anni dopo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’ordine pubblico del governo a caccia di giovani

La tensione tra i manifestanti e le forze dell’ordine si riaccende dopo le dichiarazioni di Lo Russo.

