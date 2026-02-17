L’ordine pubblico del governo a caccia di giovani

Da cms.ilmanifesto.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha messo in atto operazioni notturne per arrestare giovani coinvolti in proteste, spesso entrando nelle case senza preavviso. Questa strategia mira a fermare le manifestazioni di piazza, ma ha già portato a numerosi fermi e tensioni tra le forze dell’ordine e i cittadini. Un esempio concreto si è verificato la scorsa settimana, quando la polizia ha fatto irruzione in un appartamento nel cuore di Roma alle prime luci dell’alba, portando via un giovane sospettato di aver partecipato a scontri.

Come avviene l’arresto di un manifestante indagato per scontri di piazza? Di solito gli agenti arrivano a notte fonda o alle prime luci dell’alba, entrano in casa mai in meno di quattro con passamontagna e pettorine, l’adrenalina è quella del blitz. Quando una dozzina di agenti tra Digos e Ros alle 4.30 di notte si sono materializzati a casa mia l’operazione aveva tutta l’aria della cattura di un boss latitante, e invece si trattava dell’arresto di un liceale appena maggiorenne. Era il 2012, gli scontri di cui venivo accusato erano avvenuti alla manifestazione del 15 ottobre del 2011, la condanna definitiva a sei anni e sei mesi però arriverà molti anni dopo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

l8217ordine pubblico del governo a caccia di giovani
© Cms.ilmanifesto.it - L’ordine pubblico del governo a caccia di giovani

Askatasuna, Lo Russo replica a Piantedosi: "Governo in difficoltà, alibi per nascondere mancanze in ordine pubblico"

La tensione tra i manifestanti e le forze dell’ordine si riaccende dopo le dichiarazioni di Lo Russo.

"Pericoloso per l'ordine pubblico", il Questore chiude l'albergo dove alloggiavano spacciatori e vecchie conoscenze delle forze dell'ordine

Vladimir Poutine, les secrets d'une ascension

Video Vladimir Poutine, les secrets d'une ascension
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Dichiarazione Di Gangi: Emergenza abitativa e ordine pubblico. Di Gangi (PD): preoccupano le parole del Sindaco. Si tratta di sfiducia verso le istituzioni di garanzia? – Città di Palermo; riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica; Il Papa: l’ordine pubblico contrasti criminalità e falsità che feriscono la società; L’ordine pubblico del governo a caccia di giovani.

Leone XIV: ai prefetti, l’ordine pubblico non è solo lotta alla criminalità, ma a forme di violenza, falsità e volgaritàL’ordine pubblico non concerne solo la doverosa lotta alla criminalità o la prevenzione di dannosi tumulti; chiede anche un impegno tenace contro quelle forme di violenza, falsità e volgarità che fer ... agensir.it

l ordine pubblico delAutorità dello Stato, ordine pubblico e dissenso. Il posto della politica secondo IppolitoL’Italia contemporanea si trova nuovamente a dover affrontare il delicato equilibrio tra l’esercizio del dissenso e la tutela dell’incolumità collettiva. Le cronache recenti, segnate da manifestazioni ... formiche.net