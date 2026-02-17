L’olio bono di Lucca Confagricoltura lancia il minicorso che fa bene Più risorse alla filiera

Confagricoltura di Lucca ha promosso un mini-corso sull’olio extravergine, perché conoscere meglio questo prodotto aiuta a valorizzare la filiera e a migliorare la qualità. La partecipazione all’iniziativa nasce dalla volontà di sostenere i produttori locali e di diffondere pratiche più innovative in campo olivicolo. Durante l’incontro, si sono condivise tecniche di produzione e si è parlato di come aumentare le risorse dedicate alla crescita del settore.

L’ olio extravergine, conoscerlo meglio fa bene e non solo alla salute. Così Confagricoltura ha preso parte ai lavori del Tavolo olivicolo convocato dal Ministero dell’Agricoltura contribuendo attivamente al confronto tecnico e alla definizione dell’ultima versione del Piano olivicolo 2026-2030. “Nel corso della riunione – spiega il sindacato – sono state illustrate le proposte operative per dare attuazione alle linee strategiche individuate dal Ministero, con l’obiettivo di rilanciare in modo strutturale l’intero comparto. Confagricoltura Lucca ribadisce la necessità di concentrare risorse adeguate sulla filiera Olivicola Lucchese, sostenendo interventi capaci di aumentare la produzione di olio extravergine di oliva di qualità“. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’olio “bono“ di Lucca. Confagricoltura lancia il minicorso che fa bene “Più risorse alla filiera“ Allarme di Confagricoltura: "La Pac riduce le risorse. I dati vanno letti bene" La Confagricoltura di Grosseto esprime preoccupazione per la nuova proposta della Politica agricola comune 2028-2034. Il direttore regionale di Confagricoltura: "Bisogna rilanciare la filiera del grano duro" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’olio bono di Lucca. Confagricoltura lancia il minicorso che fa bene Più risorse alla filiera; Tradizionale cena de' po'eri a Vellano. L'orizzonte degli eventi per un olio extravergine di oliva di qualitàLa singolarità della mosca dell'olivo, e del difetto di verme, in questa campagna olearia per diversi oli è una singolarità. Dall’orizzonte degli eventi dell’olio di qualità, non si può tornare indiet ... teatronaturale.it È a rischio: l'olio extravergine d'oliva italiano è in profonda crisi?L’extravergine italiano è in crisi: importazioni record e prezzi in calo. Coldiretti denuncia dumping e tracciabilità debole, Assitol invita alla cautela. buonissimo.it L’Olio di Lucca Sicula protagonista alla BIT di Milano Grande orgoglio per la nostra comunità: alla BIT di Milano, prestigiosa vetrina internazionale, l’olio di Lucca Sicula ha rappresentato l’eccellenza, la qualità e la tradizione del nostro territorio. Il Sindaco Salv - facebook.com facebook