Logistica predittiva e record di velocità | l’evoluzione di Amazon nel 2025

Amazon ha stabilito un nuovo record di velocità nelle consegne grazie alla sua logistica predittiva, che ha rivoluzionato i tempi di spedizione nel 2025. La società utilizza sistemi avanzati di intelligenza artificiale per prevedere le richieste e organizzare le consegne con maggiore precisione, riducendo i ritardi. In Italia, questa innovazione ha portato a consegne più rapide, spesso in meno di 24 ore, migliorando l’esperienza dei clienti.

(Adnkronos) – Il settore dell'e-commerce in Italia chiude il 2025 segnando una trasformazione strutturale nei tempi di distribuzione. I dati ufficiali rivelano che oltre 230 milioni di articoli sono stati recapitati ai clienti Prime in giornata o entro 24 ore. Questo traguardo non è solo un dato di volume, ma il risultato di una complessa.