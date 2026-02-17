Logan Paul vende carta Pokemon da record per 16,5 milioni di dollari

Logan Paul ha messo all’asta una carta Pokémon rara e ha ottenuto 16,5 milioni di dollari, superando ogni precedente vendita. La carta, un Pikachu Illustrator del 1998, ha attirato l’attenzione di collezionisti da tutto il mondo. La cifra record dimostra quanto il mercato delle carte da collezione continui a crescere.

Pokémon da Record: Una Carta Venduta per 16,5 Milioni di Dollari. Un rarissimo Pikachu Illustrator è stato venduto per 16,492 milioni di dollari all’asta, un nuovo record mondiale per una carta Pokémon. L’acquirente è A.J. Scaramucci, figlio del noto finanziere Anthony Scaramucci, mentre il venditore è l’influencer e wrestler Logan Paul, che ha triplicato il suo investimento iniziale di 5,3 milioni di dollari del 2021. L’operazione, conclusa il 16 febbraio 2026 tramite la casa d’aste Goldin, sottolinea l’impennata del mercato delle carte da collezione e l’interesse crescente per oggetti rari e iconici.🔗 Leggi su Ameve.eu

