Logan Paul rivende la sua carta Pokémon per 16,5 milioni | cifra incredibile da record mondiale

Logan Paul ha venduto la sua carta Pokémon per 16,5 milioni di dollari, un risultato che ha battuto ogni record nel settore. La vendita, avvenuta recentemente, ha attirato l’attenzione di appassionati e collezionisti di tutto il mondo. La carta, una Pikachu Illustrator, viene considerata una delle più rare e preziose mai esistite, e ora si trova in mano a un nuovo proprietario. Questa operazione mostra quanto il mercato delle carte collezionabili stia crescendo e attirando investimenti importanti.

Nel mondo delle carte collezionabili si è appena verificato un evento destinato a entrare nella leggenda. Logan Paul, YouTuber da milioni di follower e wrestler professionista della WWE, ha venduto la sua rarissima carta Pokémon Pikachu Illustrator per la cifra astronomica di 16 milioni e 492 mila dollari. Un prezzo che ha polverizzato ogni precedente record e che ha fatto guadagnare al pezzo di cartoncino stampato l'ingresso ufficiale nel Guinness dei primati come carta da collezione più costosa mai venduta. L'asta, gestita dalla prestigiosa casa Goldin con sede a Runnemede nel New Jersey, si è conclusa dopo 41 giorni di rilanci febbrili.