Lo Zen accoglie la nuova famiglia Ferrandelli porta la colazione ai bambini | Comandiamo noi non la mafia

Il sindaco Roberto Lagalla ha consegnato le chiavi della casa allo Zen 2 a una nuova famiglia, dopo tre giorni di presidio civico che ha evitato minacce e aggressioni. Mario Ferrandelli, volontario locale, si è presentato questa mattina portando la colazione ai bambini, dicendo:

Dopo giorni di staffetta civica, il nucleo assegnatario ha dormito in modo sereno nell'abitazione ristrutturata e videosorvegliata, con il sostegno di istituzioni, associazioni e cittadini. L'assessore: "Vogliamo si capisca che noi ci siamo, non molliamo la presa". VIDEO ALL'INTERNO La notte è trascorsa tranquilla. Nell'alloggio popolare allo Zen 2, “presidiato” per tre giorni da una staffetta civica dopo che gli ultimi assegnatari erano stati costretti a fuggire con minacce e intimidazioni, la nuova famiglia, a cui ieri il sindaco Roberto Lagalla ha consegnato le chiavi, ha dormito serena.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Fabrizio Ferrandelli ha deciso di trascorrere la notte allo Zen dopo che la sua famiglia è stata minacciata e costretta a lasciare la loro casa popolare.

L’assessore Ferrandelli ha deciso di trascorrere la notte in un alloggio popolare nel quartiere Zen di Palermo, dopo aver ricevuto minacce.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.