LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Evenepole vince la crono di Hudayriyat Island e balza in testa alla generale

Remco Evenepoel ha conquistato la vittoria nella crono di Hudayriyat Island durante l’UAE Tour 2026, portando a casa il tempo di 13 minuti e 29 secondi. La sua prestazione gli permette di salire in cima alla classifica generale, dopo aver sfruttato al meglio le sue capacità nella prova contro il tempo. La gara si è svolta oggi in un clima caldo e ventilato, che ha messo alla prova i ciclisti e reso ancora più combattuta la sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.29 Vince quindi come da previsione Remco Evenepoel con il crono di 13.03. Secondo Tarling a 6?, terzo Cavagna a 12?. 12.28 25esima posizione per il messicano che perde la prima posizione della generale. 12.28 Del Toro chiude con 42? di ritardo dalla vetta. 12.27 Ultimo chilometro per il corridore dell'UAE Team Emirates XRG. 12.24 Virtualmente Del Toro si trova in 32esima posizione. Da capire quanto andrà a perdere nel finale. 12.21 Del Toro paga 32? all'intermedio. Distacco già corposo per il talentuoso messicano. 12.19 Il corridore dell'UAE Team Emirates XRG arrivò quinto nella cronometro del Mondiale.