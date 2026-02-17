LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Evenepoel vince la crono di Hudayriyat Island e balza in testa alla generale

Remco Evenepoel ha vinto oggi la cronometro di Hudayriyat Island durante l’UAE Tour 2026, salendo in prima posizione nella classifica generale. La gara si è svolta sul lungomare di Abu Dhabi, dove il belga ha migliorato il suo tempo di oltre 20 secondi rispetto al concorrente più vicino. La vittoria di oggi permette a Evenepoel di assumere il comando della corsa, portando a casa un risultato importante in vista delle prossime tappe.

La nuova classifica generale vede in testa Evenepoel. Bene Tiberi all'ottavo posto. Perde tanto Isaac del Toro. Questa la nuova top 10: 1 EVENEPOEL Remco Red Bull – BORA – hansgrohe 2:43:59 2 TARLING Joshua INEOS Grenadiers 0:06 3 CAVAGNA Rémi Groupama – FDJ United 0:12 4 HAYTER Ethan Soudal Quick-Step 0:25 5 HOOLE Daan Decathlon CMA CGM Team 0:26 6 PLAPP Luke Team Jayco AlUla,, 7 VERMEERSCH Florian UAE Team Emirates – XRG 0:30 8 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious,, 9 BISSEGGER Stefan Decathlon CMA CGM Team 0:31 10 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 0:32