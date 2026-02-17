LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Evenepoel sembra imbattibile attesa per Del Toro

Remco Evenepoel sta dominando la tappa odierna del UAE Tour 2026 e sembra ormai vicino alla vittoria, mentre i tifosi aspettano con trepidazione la performance di Juan Pedro Del Toro. Oggi, la corsa si è accesa con la partenza di Theuns, e i tifosi seguono ogni secondo con attenzione. La cronometro dell’anno scorso, vinta da Joshua Tarling, resta un punto di riferimento per questa gara intensa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.51 Partito anche Theuns. 11.48 La cronometro dell'anno scorso fu conquistata da Joshua Tarling. 11.45 Il vento non sta incidendo come ieri. Tuttavia la temperatura nel deserto è molto elevata. 11.42 Isaac del Toro partirà alle 12.14. 11.39 Questa la nuova top 12: 1 EVENEPOEL Remco 13.03 2 TARLING Joshua 0.06 3 CAVAGNA Rémi 0.12 4 HAYTER Ethan 0.25 5 PLAPP Luke 0.26 6 HOOLE Daan 0.26 7 SHMIDT Artem 0.29 8 VERMEERSCH Florian 0.30 9 BISSEGGER Stefan 0.31 10 HERREGODTS Rune 0.33 11 VAN WILDER Ilan 0.34 12 TIBERI Antonio 0.34 11.36 Lontano all'intermedio anche Alberto Dainese (+57?).