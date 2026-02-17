LIVE Speed skating Team-pursuit Olimpiadi in DIRETTA | tra poco l’atto conclusivo tra Italia e USA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 Ben ritrovati, amici di OA Sport. Dalle 16.22 le finali del team-pursuit di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. 15:06 Chiudiamo per il momento la DIRETTA LIVE testuale. Appuntamento alle 16.00. 15:05 Le finali per le medaglie inizieranno alle 16.22. Queste le sfide che potrete seguire nella DIRETTA LIVE scritta di OA Sport: Olanda-Cina finale per il bronzo maschile Italia-USA finale per l’oro maschile USA-Giappone finale per il bronzo femminile Olanda-Canada finale per l’oro femminile 15:02 Ultimo giro folle dell’Olanda, che effettua il controsorpasso chiudendo in 2:55. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Speed skating, Team-pursuit Olimpiadi in DIRETTA: l’Italia sfida Olanda e USAL’Italia si prepara a sfidare Olanda e Stati Uniti nella gara di inseguimento a squadre di speed skating alle Olimpiadi, dopo aver conquistato un buon piazzamento nelle qualifiche.

LIVE Speed skating, Team-pursuit Olimpiadi in DIRETTA: l’Italia sfida i colossi Olanda e USAL’Italia entra in gara nella gara di inseguimento a squadre di speed skating alle Olimpiadi, sfidando direttamente le grandi potenze come Olanda e USA.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: LIVE Speed skating, Team-pursuit Olimpiadi in DIRETTA: l’Italia sfida i colossi Olanda e USA; Le notizie di domenica 8 febbraio sulle gare dei giochi invernali: Italia bronzo nel team event di pattinaggio e argento nel biathlon; Fischnaller, Lorello Goggia e Dalmasso terzi; La cronaca dei Giochi olimpici invernali del 10 febbraio 2026; LIVE Speed skating, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Pergher sfiora la medaglia nei 500! Miglior tempo per l’Italia nel team-pursuit!.

LIVE Speed skating, Team-pursuit Olimpiadi in DIRETTA: l’Italia vince la resistenza dell’Olanda ed è in finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:51 Pochi istanti al via della prima semifinale femminile dell'inseguimento a squadre. 14:48 Si procede con le ... oasport.it

Speed skating diretta, Italia in finale per l'oro con gli Usa: alle 16.28 la gara LIVEIl trio composto da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini ha sconfitto in semifinale i Paesi Bassi nel team pursuit ... corrieredellosport.it

Radio1 Rai. . #MilanoCortina2026 Dietro le quinte dei Giuochi con #EnricoFabris. Doppio oro olimpico a Torino 2006, penultimo tedoforo a queste #Olimpiadi, chitarrista per passione, è oggi vice sport manager dello Speed Skating. L'intervista di @elena.b facebook

ITALIA in semifinale del Team Pursuit di Speed Skating con un tempone: 3:38.40 di Ghiotto, Giovannini e Malfatti. Appuntamento a martedì alle 14.30 x.com