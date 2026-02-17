LIVE Speed skating Team-pursuit Olimpiadi in DIRETTA | tra poco l’atto conclusivo tra Italia e USA
L'Italia e gli Stati Uniti si sfidano in finale di speed skating team pursuit alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver superato le qualificazioni questa mattina. La gara si svolge tra pochi minuti e promette emozioni intense, con i due paesi pronti a dare il massimo per conquistare la medaglia d'oro. La tensione cresce tra gli atleti mentre si avvicina il momento di scendere in pista.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 Ben ritrovati, amici di OA Sport. Dalle 16.22 le finali del team-pursuit di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. 15:06 Chiudiamo per il momento la DIRETTA LIVE testuale. Appuntamento alle 16.00. 15:05 Le finali per le medaglie inizieranno alle 16.22. Queste le sfide che potrete seguire nella DIRETTA LIVE scritta di OA Sport: Olanda-Cina finale per il bronzo maschile Italia-USA finale per l’oro maschile USA-Giappone finale per il bronzo femminile Olanda-Canada finale per l’oro femminile 15:02 Ultimo giro folle dell’Olanda, che effettua il controsorpasso chiudendo in 2:55. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Speed skating, Team-pursuit Olimpiadi in DIRETTA: l’Italia sfida Olanda e USAL’Italia si prepara a sfidare Olanda e Stati Uniti nella gara di inseguimento a squadre di speed skating alle Olimpiadi, dopo aver conquistato un buon piazzamento nelle qualifiche.
