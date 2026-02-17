LIVE Speed skating Team-pursuit Olimpiadi in DIRETTA | sarà Italia-USA per il titolo! Più tardi la finale

Il team di speed skating italiano ha affrontato la semifinale delle Olimpiadi, determinato a conquistare il titolo contro gli Stati Uniti. La gara si è svolta con intensità, con gli atleti italiani che hanno dato il massimo per avanzare alla finale. Più tardi, i due team si sfideranno per la medaglia d’oro, in una sfida molto attesa dagli appassionati. Per ora, la diretta si ferma qui, ma gli occhi sono puntati sulla conclusione della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:06 Chiudiamo per il momento la DIRETTA LIVE testuale. Appuntamento alle 16.00. 15:05 Le finali per le medaglie inizieranno alle 16.22. Queste le sfide che potrete seguire nella DIRETTA LIVE scritta di OA Sport: Olanda-Cina finale per il bronzo maschile Italia-USA finale per l'oro maschile USA-Giappone finale per il bronzo femminile Olanda-Canada finale per l'oro femminile 15:02 Ultimo giro folle dell'Olanda, che effettua il controsorpasso chiudendo in 2:55.83. Giappone beffato per soli 12 centesimi! Sarà dunque Olanda-Canada per l'oro, ed USA-Giappone per il bronzo al femminile.