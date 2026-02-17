LIVE Speed skating Team-pursuit Olimpiadi in DIRETTA | è il momento delle finali sarà Italia-USA!

L’Italia ha preso il comando nella finale di team pursuit a causa di una partenza rapida e intensa. La gara si sta combattendo punto a punto, e ora l’azzurro Stefano Rossi ha spinto con forza per superare gli avversari. A poco più di due giri dalla fine, gli spettatori sono in tensione, mentre il cronometro segna un vantaggio di mezzo secondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.32 MEZZO SECONDO DI VANTAGGIO A 2 GIRI DAL TERMINE! 16.31 SORPASSO ITALIA! 16.31 Rosicchiamo qualcosa: 0.48. 16.30 Sale il margine americano: 0.68. 16.30 Sorpasso USA. Azzurri dietro di 0.14. 16.29 Italia avanti di 0.06 dopo il primo giro. 16.28 Iniziata la finale. 16.27 Adesso Italia-USA. Ghiotto, Malfatti e Giovannini contro Cepuran, Dawson e Lehman. Partiranno forte. 16.26 3'41?38 il tempo dei cinesi, contro il 3'41?47 dell'Olanda. Sono tempi alti, ma qui conta solo finire davanti all'avversaria. 16.26 DI UN SOFFIO! Cina di bronzo, Olanda sconfitta di appena 9 centesimi! Vedete cosa può succedere in questa disciplina.