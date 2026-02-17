LIVE Pattinaggio artistico Corto femminile Olimpiadi in DIRETTA | bene Petrosian attesa per Lara Naki Gutmann

Adeliia Petrosian ha ottenuto un buon risultato nel corto femminile di pattinaggio artistico alle Olimpiadi, grazie a una performance solida che le ha regalato 72 punti. La gara è ancora aperta e i tifosi restano in attesa di vedere Lara Naki Gutmann, che si prepara a scendere in pista. Dopo il primo gruppo, la classifica si ferma a questo punteggio: ora si attende il prossimo turno mentre il ghiaccio viene rifatto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.23: Questa la classifica dopo il primo gruppo. Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio: 1 PETROSIAN Adeliia AIN 72.89 2 ZHANG Ruiyang CHN 59.38 3 SAFONOVA Viktoriia AIN 54.57 4 VARIAKOJYTE Meda LTU 53.86 5 SPOURS Kristen GBR 45.54 19.22: La britannica Kristen Spours totalizza un punteggio di 45.53, è quinta e non si qualificherà 19.21: Programma pasticciato, non mette il doppio Axel e le costerà tanti punti, male nella combinazione 19.18: Per la Gran Bretagna sul ghiaccio ora Kristen Spours, 25 anni. E’ nata a Kingston-upon-Thames e risiede a Woking. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Corto femminile Olimpiadi in DIRETTA: bene Petrosian, attesa per Lara Naki Gutmann LIVE Pattinaggio artistico, Corto femminile Olimpiadi in DIRETTA: Lara Naki Gutmann per stupireLara Naki Gutmann sale sul ghiaccio per il corto femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, spinta dalla voglia di migliorare il suo punteggio e farsi notare a livello internazionale. LIVE Pattinaggio artistico, Corto femminile Olimpiadi in DIRETTA: Lara Naki Gutmann per continuare a stupireLara Naki Gutmann gareggia oggi nel corto femminile di pattinaggio artistico ai Giochi di Milano Cortina 2026, motivata dalla voglia di migliorare il suo punteggio e lasciare il segno. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Pattinaggio artistico, Corto coppie d’artistico Olimpiadi in DIRETTA: Conti/Macii sbagliano ma il podio non è lontano; Rivivi il LIVE-Blog Singolo maschile: Grassl 4°, Malinin incanta! Rizzo a metà classifica; LIVE Pattinaggio artistico, Corto maschile Olimpiadi in DIRETTA: Grassl incanta! Rizzo si inceppa. Comanda Malinin; Rivivi il LIVE-Blog Coppie d'artistico: Ghilardi/Ambrosini e Conti/Macii non brillano!. A che ora il pattinaggio artistico oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma corto femminile e streamingSi avvia alla conclusione il programma di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, martedì 17 febbraio, si disputerà ... oasport.it LIVE Pattinaggio artistico, Corto coppie d’artistico Olimpiadi in DIRETTA: Conti/Macii sbagliano ma il podio non è lontanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.03: Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte, appuntamento a domani sera per il ... oasport.it È IL SUO MOMENTO Dopo la splendida prova nel team event… Lara Naki Gutmann è pronta per il suo debutto olimpico individuale a #MilanoCortina2026! Sta per iniziare il programma corto del singolo femminile di pattinaggio di figura! Vai Laraaaaaaaa facebook È ARRIVATAAAAAAAAAAAAA La prima medaglia olimpica italiana nella gara a squadre di pattinaggio di figuraaaaaa! Sara Conti Niccolò Macii Charlène Guignard Marco Fabbri Lara Naki Gutmann Daniel Grassl Matteo Rizzo TUTTO MERIT x.com