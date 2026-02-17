LIVE Paolini-Eala 1-6 6-5 WTA Dubai 2026 in DIRETTA | l’azzurra risorge e può completare l’ennesima rimonta impossibile

Paolini ha vinto il primo set contro Eala a Dubai, dopo aver recuperato da una situazione difficile, perché ha risposto a un break avversario con una serie di punti decisivi. In un match combattuto, l’italiana ha mostrato determinazione, riuscendo a ribaltare le sorti della partita nel secondo set e portandola al tie-break. La sfida continua con grande suspense e colpi spettacolari da entrambe le giocatrici.

40-A Scambio infinito, ne esce vincitrice Paolini! Altro set point! Questo va concretizzato. 40-40 Con il dritto Eala. Si continua. 40-A Doppio fallo. Palla set per l'azzurra, se fa questo punto è difficile che poi alla fine dei giochi sia sconfitta. 40-40 Ci si issa ai vantaggi nel gioco che può decidere la partita. 40-30 Prima e dritto vincente. 30-30 Risposta aggressiva e dritto a segno.. 30-15 Errore di dritto in difesa di Paolini. 15-15 Dritto lungoriga a segno di Eala. 0-15 Nastro vincente. 6-5 Avanti nel secondo set per la seconda volta dopo l'1-0.

LIVE Paolini-Eala, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: azzurra in campo a breve
Paolini ed Eala si affrontano oggi a Dubai nel torneo WTA 2026, dopo che Paolini ha vinto il suo ultimo match.

LIVE Paolini-Eala, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: l'azzurra cerca una scossa
Jasmine Paolini ha iniziato il match contro Alexandra Eala al primo turno del WTA Dubai 2026, dopo aver deciso di cambiare strategia per cercare una svolta nella partita.

Dubai su SuperTennis: live alle 17.30 Paolini-Eala

Cinque italiani e Alcaraz: il programma su Sky

Dubai su SuperTennis: Paolini (n.6) in alto con Rybakina. Qualificazione con brivido (triplo) per Cocciaretto.

LIVE Paolini-Eala, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: azzurra in campo tra non molto
16:32 La campionessa degli Australian open Rybakina ha vinto il primo set sull'australiana Birrell. Poi tocca a ...

WTA Dubai, Paolini: "Voglio ritrovare la forma di due anni fa. Eala talento incredibile"

Jasmine Paolini affronterà Alexandra Eala, a Berrettini tocca Barrios Vera. Impegnato anche Mattia Bellucci contro Miomir Kecmanovic