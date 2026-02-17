LIVE Paolini-Eala 1-6 3-4 WTA Dubai 2026 in DIRETTA | scambio di break nel 2° set azzurra all’inseguimento

Paolini e Eala si affrontano a Dubai nel torneo WTA, dopo che l’italiana ha perso il primo set 1-6 e si trova ora sotto 3-4 nel secondo, causa alcuni errori nel servizio. Sul campo, l’azzurra cerca di reagire, ma Eala ha mantenuto la pressione, mantenendo il vantaggio. Nel secondo set, le due si scambiano i break, rendendo la partita più emozionante. Al momento, il punteggio è 40-40, quando Eala commette un errore di rovescio e il suo colpo si ferma da solo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Si annulla da solo il secondo Eala con l'errore di rovescio. 30-40 Annulla il primo l'italiana. 15-40 Ancora di dritto Eala. Arrivano due palle match. 15-30 Di nuovo la grande risposta di dritto di Eala. 15-15 Risposta vincente di Eala. 15-0 Uno due per Paolini. 5-3 Tiene a trenta Eala e si avvicina agli ottavi. 40-30 Sbaglia di rovescio Eala. 40-15 Non risponde di rovescio Paolini. 30-15 A segno con lo smash Eala, palla corta non a segno definitivamente Paolini. Eala arriva bene e punisce. 15-15 Di poco lungo il dritto di Eala. 15-0 Lungo il dritto dell'azzurra, scambio massacrante. © Oasport.it - LIVE Paolini-Eala 1-6, 3-4, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: scambio di break nel 2° set, azzurra all'inseguimento LIVE Paolini-Eala 1-4, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: c'è un break nel 1° setPaolini ha perso il primo set contro Eala a Dubai 2026, a causa di un break nel primo gioco. LIVE Paolini-Eala 1-6, 2-3, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: c'è un break nel 2° setPaolini e Eala stanno giocando a Dubai e Eala ha ottenuto un break nel secondo set, con il punteggio ora 2-3.