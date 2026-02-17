LIVE Olympiacos-Milano Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | andata dei playoff
L'incontro tra Olympiacos e Milano si svolge oggi a causa della qualificazione ai playoff della Champions League femminile di volley 2026. La partita si gioca nel palazzetto di Pireo, dove le greche cercano di sfruttare il vantaggio del campo per avanzare nella competizione. La sfida rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre, che si affrontano per la prima volta in questa fase della competizione.
Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Olympiacos Piraeus e Numia Vero Volley Milano, gara d'andata degli ottavi di finale della CEV Champions League di volley 20252026. Inizia il torneo ad eliminazione della massima competizione europea con le lombarde che ripartono dalla Grecia nel remake della sfida dei gironi. Le due squadre infatti erano inserite nel medesimo girone di questa Champions League con Milano, che ha chiuso come miglior seconda classifica di tutto il torneo, e l'Olympiacos. che ha terminato come miglior terza della fase a gironi.
