LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 17 febbraio in DIRETTA | team-pursuit e staffetta maschile all’attacco!

Il team italiano di inseguimento e la staffetta maschile scendono in pista oggi, perché vogliono conquistare medaglie importanti. La giornata inizia con gli atleti pronti a spingere al massimo per migliorare i loro tempi e ottenere risultati concreti. Con il pubblico che li sostiene, le competizioni si stanno facendo sempre più intense e ricche di emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 17 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI MARTEDÌ 17 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 17 febbraio in DIRETTA: team-pursuit e staffetta maschile all’attacco! LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: miglior tempo per il team-pursuit! Pergher può stupire Il team di inseguimento ha ottenuto il miglior tempo durante la gara del 15 febbraio, grazie a una performance che ha sorpreso gli spettatori. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: Fontana e la staffetta maschile in finale! Il governatore Fontana ha annunciato che la staffetta maschile di biathlon è arrivata in finale, dopo aver superato con successo le qualifiche di ieri. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Olimpiadi invernali 2026, gli italiani in gara oggi e le ultime news; Olimpiadi, dalla combinata al trampolino fino al pattinaggio di figura: tutti i risultati di giornata; Milano Cortina 2026: guida completa a dirette e piattaforme per seguire le gare olimpiche in tv e streaming. Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: Giacomel protagonista nel biathlonGiorno 12 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 17 febbraio, con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi: Flora Tabanelli bronzo nel freestyle big airLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi: Flora Tabanelli bronzo nel freestyle big air ... tg24.sky.it L'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina è a quota 22 medaglie: ha superato il record in una sola edizione, che risaliva a Lillehammer 1994, così come quello degli ori, che era sette, fissato sempre nella stessa edizione. Nel primo commento il medagliere az - facebook.com facebook Olimpiadi Milano-Cortina, l'eccezionale vittoria di Flora Tabanelli nel freestyle, ecco chi è x.com