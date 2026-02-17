LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 17 febbraio in DIRETTA | si avvicina la finale Italia-USA azzurri indietro nel biathlon

L’Italia ha perso terreno nel biathlon durante la competizione di oggi, a causa di alcune manche fallite. La gara si svolge a pochi giorni dalla finale tra Italia e Stati Uniti, che si avvicina rapidamente. I nostri atleti faticano a mantenere il passo, mentre si preparano le ultime sfide della giornata.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 17 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 17 febbraio in DIRETTA: Italia-USA in finale nello speed skatingL’Italia ha sconfitto gli Stati Uniti nello speed skating e si è guadagnata un posto in finale, una vittoria che ha emozionato gli spettatori.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 17 febbraio in DIRETTA: Italia in finale nel team-pursuit!L'Italia si qualifica in finale nel team pursuit grazie a una performance energica durante le qualifiche di ieri, che hanno attirato l’attenzione di appassionati e spettatori presenti sugli spalti.

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici

