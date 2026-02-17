LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 17 febbraio in DIRETTA | si avvicina la finale Italia-USA azzurri indietro nel biathlon
L’Italia ha perso terreno nel biathlon durante la competizione di oggi, a causa di alcune manche fallite. La gara si svolge a pochi giorni dalla finale tra Italia e Stati Uniti, che si avvicina rapidamente. I nostri atleti faticano a mantenere il passo, mentre si preparano le ultime sfide della giornata.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 17 febbraio in DIRETTA: Italia-USA in finale nello speed skatingL’Italia ha sconfitto gli Stati Uniti nello speed skating e si è guadagnata un posto in finale, una vittoria che ha emozionato gli spettatori.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 17 febbraio in DIRETTA: Italia in finale nel team-pursuit!L'Italia si qualifica in finale nel team pursuit grazie a una performance energica durante le qualifiche di ieri, che hanno attirato l’attenzione di appassionati e spettatori presenti sugli spalti.
Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici
Ipotesi #Trump a Milano e Verona il 22 febbraio per fine Olimpiadi #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali #OlimpiadiInvernali2026 #Olimpiadi2026 #Olympics2026 x.com