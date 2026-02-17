LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 17 febbraio in DIRETTA | nuovo allungo nel curling!

Il curling ha registrato un nuovo successo nella giornata del 17 febbraio, quando l’Italia ha ottenuto una vittoria decisiva grazie a un tiro preciso nel finale. La squadra azzurra ha conquistato tre punti all’ultimo end, portando a casa una vittoria importante per la classifica. La partita si è svolta nel palazzetto di Cortina, davanti a un pubblico entusiasta che ha sostenuto i giocatori fino all’ultimo.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 17 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI MARTEDÌ 17 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 17 febbraio in DIRETTA: l'Italia allunga nel curling! Baumgartner per la top5Il curling italiano ha conquistato un'altra vittoria nella giornata di oggi, grazie alla buona strategia di Baumgartner, che lo ha portato a puntare alla top 5. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 17 febbraio in DIRETTA: risale Baugmartner, curling in vantaggioMartedì 17 febbraio, Baugmartner ha recuperato posizioni nel curling, portando la squadra in vantaggio, a causa di alcune scelte strategiche più efficaci durante la partita. Olimpiadi in diretta LIVE, Italia vince l'oro nell'inseguimento a squadre contro gli USA: trionfo di Ghiotto, Giovannini e MalfattiGiorno 12 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 17 febbraio, con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato. Alle Olimpiadi di Milano Cortina, Jacques e Gabriella di Monaco hanno scelto look invernali coordinati ma a contrasto: lui in blu notte, lei in total white, entrambi con cappellini di lana Fusalp. Un dettaglio matchy-matchy che non è passato inosservato tra le trib. Ipotesi Trump a Milano e Verona il 22 febbraio per fine Olimpiadi.