LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 17 febbraio in DIRETTA | l’Italia allunga nel curling! Baumgartner per la top5

Il curling italiano ha conquistato un’altra vittoria nella giornata di oggi, grazie alla buona strategia di Baumgartner, che lo ha portato a puntare alla top 5. La gara si tiene a Milano e Cortina, dove le competizioni invernali stanno attirando l’attenzione di migliaia di spettatori. I giocatori italiani si sono dimostrati più precisi, portando avanti un match emozionante e ricco di suspense.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 17 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.