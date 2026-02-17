LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 17 febbraio in DIRETTA | Italia-USA in finale nello speed skating

L’Italia ha sconfitto gli Stati Uniti nello speed skating e si è guadagnata un posto in finale, una vittoria che ha emozionato gli spettatori. La gara si è svolta ieri sera a Cortina, dove gli atleti italiani hanno dimostrato grande determinazione sulla pista ghiacciata. Oggi, gli appassionati seguono con attenzione gli aggiornamenti in tempo reale, mentre i momenti salienti si susseguono uno dopo l’altro.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 17 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI MARTEDÌ 17 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.