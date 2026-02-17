LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 17 febbraio in DIRETTA | gli azzurri sognano l’impresa nell’hockey ghiaccio
Oggi, gli atleti italiani di hockey ghiaccio affrontano le sfide della competizione a causa delle alte aspettative e della pressione del pubblico. La partita in corso si svolge nel cuore delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con i tifosi che seguono ogni movimento degli azzurri in attesa di un risultato storico. La tensione cresce tra gli appassionati, mentre gli atleti cercano di superare le difficoltà del ghiaccio e di conquistare una medaglia.
Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 17 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.
Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 portano ancora soddisfazioni agli italiani.
Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gli azzurri del curling faticano a trovare ritmo e finiscono in difficoltà.
Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici
A Milano ormai la chiamano scherzosamente la valanga arancione: sono i tifosi olandesi. Pare siano 4 mila, venuti apposta per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali #OlimpiadiInvernali2026 #Olimpiadi2026 #Olympics2026 x.com
