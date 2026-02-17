LIVE Italia-USA 7-5 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | azzurri in controllo del match

L’Italia ha vinto contro gli Stati Uniti 7-5 nel curling maschile alle Olimpiadi, grazie a una buona strategia e a tiri precisi degli azzurri. La partita è iniziata con azioni intense e una buona concentrazione da parte di entrambe le squadre, che si sono alternate in attacchi e difese. Al momento, gli italiani controllano il gioco e cercano di mantenere il vantaggio, mentre gli americani tentano di recuperare con tiri rischiosi. La diretta continua con le ultime mosse e le strategie di entrambe le squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.20 Guardia centrale di Oldenburg in avvio di end. Giovanella risponde con un draw sul bottone. DECIMO END 21.18 Casper non sbaglia il draw. Ottima mano italiana che forzano gli avversari ad un solo punto. Gli azzurri sono in vantaggio per 7-5 ad un end (con hammer a favore) dalla conclusione. 21.17 Bocciata singola di Retornaz che elimina il sasso avversario a punto. Al momento le stone italiane sono prime, seconde e terze, ma Casper ha un tiro facile per prendersi il punto singolo. 21.15 Continua a fare regali Casper! Draw dello skip avversario che mirava il centro della casa per prendere due punti provvisori. LIVE Italia-USA 7-5, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: azzurri in controllo del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.57 Anche Retornaz boccia il sasso avversario. La sua stone non gira abbastanze ed offre agli americani la ...