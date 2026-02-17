LIVE Italia-USA 2-2 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | doppia mano nulla degli azzurri

L’Italia e gli Stati Uniti pareggiano 2-2 nel match di curling maschile alle Olimpiadi, dopo che Retornaz ha segnato una singola perfetta. La squadra italiana ha ottenuto tre punti in un solo tiro, portandosi avanti nel punteggio. La partita si svolge in diretta, e i tifosi seguono con entusiasmo ogni mossa sul ghiaccio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 Siiii! Bocciata singola perfetta di Retornaz! Sono così tre i punti degli italiani che ora scappano via! 20.28 Sbagliato il draw di Casper! Il colpo è troppo lungo e rimane bocciabile! Potrebbero essere tre punti degli azzurri. 20.27 Draw di Retornaz perfetto al centro della casa. Salgono a due i punti provvisori degli italiani. 20.26 Non perfetto Casper! La sua bocciata non riesce! Il sasso italiano schizza via ma si appoggia ad un’altra stone statunitense in casa. Il punto rimane azzurro! 20.25 Draw di Mosaner al centro della casa dietro le guardie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 2-2, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: doppia mano nulla degli azzurri LIVE Italia-USA 2-1, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano da due punti per gli azzurriL’Italia ha segnato due punti contro gli Stati Uniti nel match di curling alle Olimpiadi, causando una svolta nel punteggio. LIVE Italia-Svezia 4-1, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano da tre punti degli azzurri!Gli azzurri del curling hanno conquistato una vittoria importante contro la Svezia, con il punteggio finale di 4-1. Uomo Pulisce Pista di Curling - Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Curling #olimpiadi #curling Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi in diretta. Curling, Italia battuta 9-8 dagli Usa. Combinata a squadre, delusione Vinatzer; LIVE Italia-USA 8-9, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: azzurri in finale per il bronzo; RECAP! Italia ko contro gli USA, gli Azzurri si giocheranno il bronzo; Olimpiadi, dalla combinata al trampolino fino al pattinaggio di figura: tutti i risultati di giornata. LIVE Italia-USA 7-2, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: finalmente! Le azzurre giocano un gran curling e si prendono la vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.45 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale di Italia-USA termina qui! Le azzurre hanno ... oasport.it DIRETTA/ Italia Usa (risultato finale 8-9): azzurri sconfitti! Video streaming Rai 2 (Olimpiadi 2026)Diretta Italia Usa semifinale curling doppio misto oggi lunedì 9 febbraio streaming video Rai 2 Olimpiadi 2026: ecco Constantini-Mosaner. ilsussidiario.net Olimpiadi, curling da record: Italia nella storia! facebook Partita da dimenticare per l’Italia del curling maschile. Diventa molto difficile qualificarsi per le semifinali e a questo punto non dipenderà più dalle sole prestazioni sportive del team Retornaz. #OlimpiadiMilanoCortina x.com