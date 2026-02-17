LIVE Italia-USA 2-2 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | altro punto singolo forzato agli americani

Durante la partita tra Italia e USA nel curling maschile, Violette ha cercato di segnare un punto singolo, ma ha fallito, permettendo agli americani di recuperare e portarsi a quota due. La partita si gioca in diretta e il risultato attuale è di 2-2. Gli atleti si sfidano con determinazione, mentre il pubblico segue ogni mossa con attenzione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.51 Bocciata singola di Violette che riprende due punti per gli USA. C’è però spazio per la doppia bocciata. 19.50 Che colpo di Arman! Run con cui leva la guardia centrale e il sasso avversario nel lato della casa. Il battente rimane anche a punto. 19.49 Draw perfetto di Richardson che mette in casa la stone in modo da evitare la doppia bocciata. Sono due punti statunitensi al momento. 19.49 Run di Arman che apre il campo e elimina due delle tre stone statunitesi in casa. 19.48 Ottimo colpo di Richardson che gioca di sponda con la stone azzurra in casa (che non esce) e si piazza al centro dietro gli altri sassi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 2-2, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: altro punto singolo forzato agli americani LIVE Italia-USA 0-1, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: statunitensi forzati al punto singoloGli Stati Uniti hanno segnato il primo punto contro l’Italia nel curling maschile alle Olimpiadi, a causa di un errore nel lancio di Giovanella. LIVE Italia-USA 5-2, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: punto forzato alle avversarie, hammer di nuovo alle azzurreL’Italia ha sconfitto gli Stati Uniti 5-2 nel curling femminile alle Olimpiadi, grazie a un errore delle avversarie che ha aperto la strada alla vittoria. Uomo Pulisce Pista di Curling - Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Curling #olimpiadi #curling Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi in diretta. Curling, Italia battuta 9-8 dagli Usa. Combinata a squadre, delusione Vinatzer; LIVE Italia-USA 8-9, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: azzurri in finale per il bronzo; RECAP! Italia ko contro gli USA, gli Azzurri si giocheranno il bronzo; Olimpiadi, dalla combinata al trampolino fino al pattinaggio di figura: tutti i risultati di giornata. LIVE Italia-USA 7-2, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: finalmente! Le azzurre giocano un gran curling e si prendono la vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.45 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale di Italia-USA termina qui! Le azzurre hanno ... oasport.it DIRETTA/ Italia Usa (risultato finale 8-9): azzurri sconfitti! Video streaming Rai 2 (Olimpiadi 2026)Diretta Italia Usa semifinale curling doppio misto oggi lunedì 9 febbraio streaming video Rai 2 Olimpiadi 2026: ecco Constantini-Mosaner. ilsussidiario.net Olimpiadi, curling da record: Italia nella storia! facebook Partita da dimenticare per l’Italia del curling maschile. Diventa molto difficile qualificarsi per le semifinali e a questo punto non dipenderà più dalle sole prestazioni sportive del team Retornaz. #OlimpiadiMilanoCortina x.com