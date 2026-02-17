LIVE Italia-USA 0-1 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | statunitensi forzati al punto singolo

Gli Stati Uniti hanno segnato il primo punto contro l’Italia nel curling maschile alle Olimpiadi, a causa di un errore nel lancio di Giovanella. La partita si svolge in diretta e i giocatori si stanno sfidando con grande concentrazione. Alle 19.21, il sasso di Giovanella viene respinto senza raggiungere il bersaglio, lasciando gli Stati Uniti in vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.21 Viene bocciato il sasso appena lanciato da Giovanella. Sono due i punti USA adesso. 19.20 Giovanella boccia la guardia centrale avversaria. Il battente poi entra in casa proprio dietro la guardia laterale azzurra. 19.19 Draw sul bottone di Oldenburg che si nasconde dietro la guardia centrale. 19.18 Giovanella risponde con una guardia laterale. 19.17 Guardia centrale piazzata da Oldenburg in apertura di end. SECONDO END 19.16 Errore di Casper all'ultimo tiro! Lo skip USA Boccia il sasso italiano, ma il battente rimane in casa! Niente mano nulla e statunitensi che si prendono un solo punto.