LIVE Italia-Svizzera 0-3 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | azzurri eliminati elvetici ai quarti

L’Italia ha perso contro la Svizzera 0-3 durante la partita di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi, un risultato che ha eliminato gli azzurri dalla competizione. La squadra svizzera ha preso il controllo fin dai primi minuti, segnando due gol in rapida successione entro il decimo minuto. La partenza difficile degli italiani ha messo subito in evidenza la forza degli avversari, che hanno dominantato il gioco fin dall’inizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.34 L’Italia ha faticato nei primissimi minuti della partita in cui è stata travolta dall’aggressività degli elvetici che hanno trovato subito il gol del vantaggio raddoppiando poco dopo il decimo minuto. Gli azzurri hanno alzato il livello nel secondo periodo ed hanno giocato 40 minuti quasi alla pari con la Svizzera. -0.00 Finisce qui!! La Svizzera batte l’Italia 3-0 ed avanza ai quarti! -0.35 Clara para sulla conclusione dalla distanza. -1.31 Genoni para sul tiro di Saracina. Ci avviciniamo all’ultimo minuto dell’Olimpiade italiana. -3.51 Doppia parata di Clara che continua a fare grandi salvataggi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 0-3, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: azzurri eliminati, elvetici ai quarti LIVE Italia-Svizzera, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: azzurri senza niente da perdere ai playoff!L'Italia affronta la Svizzera in una partita decisiva ai playoff dell'hockey ghiaccio ai Giochi di Milano-Cortina 2026, dopo aver ottenuto la qualificazione con grande fatica nelle fasi precedenti. LIVE Italia-Svizzera 0-1, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: partenza da incubo per gli azzurriL’Italia ha subito un inizio difficile contro la Svizzera nell’incontro di hockey ghiaccio alle Olimpiadi, a causa di un gol subito nei primi minuti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Italia-Svizzera, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: sfida da dentro o fuori ai playoff!; Italia-Svizzera 4-7, ko all'esordio per le Azzurre di Constantini: rivivi il LIVE-Blog; Vignetta Svizzera 2026: costi, validità e dove comprarla; Guardiola avanza: stavolta City-Salford finisce 'solo' 2-0 Emirates FA Cup. LIVE Italia-Svizzera 0-3, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: azzurri eliminati, elvetici ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -3.51 Doppia parata di Clara che continua a fare grandi salvataggi. Con ogni probabilità questa partita e tutta ... oasport.it Olimpiadi in diretta LIVE, l’Italia dell’hockey spera contro la Svizzera: oggi curling con Constantini e biathlon con GiacomelGiorno 12 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 17 febbraio, con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it #Olympics #MilanoCortina2026 #Hockey Italia-Svizzera: chi andrà ai quarti #ITAvSWI Who will go to the quarter final @IIHFHockey @fisg_it @milanocortina26 x.com Radio1 Rai. . #Svizzera Una valanga ha provocato il deragliamento di un treno locale nel Cantone Vallese. Circa 80 le persone a bordo. 30 evacuate. Diversi feriti. Nessun italiano. Di @framincone #GR1 facebook