LIVE Italia-Svizzera 0-2 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | gli azzurri provano a cambiare marcia

L’Italia ha subito due gol contro la Svizzera durante la partita di hockey ghiaccio alle Olimpiadi, a causa di alcune imprecisioni difensive. I giocatori azzurri tentano di reagire, ma finora fatica a trovare il ritmo giusto. Intanto, a metà primo tempo, Clara si è distinta con una parata decisiva sul tentativo di Bertschy, che aveva preso velocità in contropiede.

-16.25 Clara blocca sul tiro di Bertschy che era partito in contropiede dopo che Genoni aveva respinto il tiro italiano. Ancora 1? 03? di power play per gli azzurri. -17.23 Penalità per Knak che finisce in panca puniti per 2 minuti per cross-checking. -18.36 CLARAAAA!!! Parata sensazionale del portiere azzurro che con il gambale si oppone alla conclusione avversaria sull'uno contro zero elvetico. -20.00 Si riparte con la Svizzera che vince l'ingaggio. SECONDO PERIODO 13.00 I numeri dimostrano il dominio elvetico di questo primo periodo. Gli elvetici hanno tirato 18 volte in porta contro le due sole conclusioni degli azzurri.