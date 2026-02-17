LIVE Italia-Svizzera 0-2 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | Clara tiene in vita gli azzurri

L’Italia perde 0-2 contro la Svizzera nella partita di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi, a causa di un gol subito in avvio che ha messo sotto pressione gli azzurri. Durante il primo tempo, Clara ha parato un tentativo importante di Fryklund, mantenendo viva la speranza degli italiani. Al momento, la squadra italiana cerca di reagire e creare occasioni per riaprire il match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -6.23 Grande occasione per l’Italia con Fryklund che serve dietro Trivellato, che va al tiro parato da Genoni. -6.53 Clara blocca il disco. Dopo un ottimo avvio di secondo periodo gli azzurri ora sono tornati a soffrire molto. -8.40 Genoni para sul tiro di Di Tommaso, che era ripartito bene andando al tiro al termine di un uno contro uno. -9.14 Clara salva ripetutamente la porta italiana in questo power play. L’Italia esce indenne da questa inferiorità numerica. -11.17 Penalità di 2 minuti a Gregory Di Tommaso per uso scorretto del bastone. L’Italia ora deve resistere in inferiorità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 0-2, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: Clara tiene in vita gli azzurri LIVE Italia-Svizzera 0-1, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: partenza da incubo per gli azzurriL’Italia ha subito un inizio difficile contro la Svizzera nell’incontro di hockey ghiaccio alle Olimpiadi, a causa di un gol subito nei primi minuti. LIVE Italia-Svizzera 0-2, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: primo periodo complicato per gli azzurriLa partita tra Italia e Svizzera si conclude con un punteggio di 0-2, a causa di alcune errori difensivi degli azzurri nel primo periodo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Italia-Svizzera, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: sfida da dentro o fuori ai playoff!; Italia-Svizzera 4-7, ko all'esordio per le Azzurre di Constantini: rivivi il LIVE-Blog; Milano-Cortina: medagliati da Mattarella. In campo Italia-Svizzera, palyoff di hockey; Vignetta Svizzera 2026: costi, validità e dove comprarla. LIVE Italia-Svizzera 0-2, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: Clara tiene in vita gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -13.02 Torna ad alzare la pressione la Svizzera. Clara blocca il disco sul tiro dalla distanza. -15.24 Doppia ... oasport.it Ticker-Olimpiadi 2026 La Svizzera domina il primo tempo contro l'Italia: 2-0 grazie a Kurashev e JosiCon il nostro live ticker vi teniamo aggiornati sugli eventi e sui risultati più importanti della giornata alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ma anche su ciò che capita al di fuori dei risultati s ... bluewin.ch #Olympics #MilanoCortina2026 #Hockey Italia-Svizzera: chi andrà ai quarti #ITAvSWI Who will go to the quarter final @IIHFHockey @fisg_it @milanocortina26 x.com Radio1 Rai. . #Svizzera Una valanga ha provocato il deragliamento di un treno locale nel Cantone Vallese. Circa 80 le persone a bordo. 30 evacuate. Diversi feriti. Nessun italiano. Di @framincone #GR1 facebook