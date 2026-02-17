LIVE Italia-Giappone Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | match non impossibile
L’Italia affronta il Giappone nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, una partita che potrebbe riservare sorprese. La squadra italiana ha deciso di puntare sulla strategia e sulla concentrazione, sperando di conquistare un risultato positivo. L’incontro si svolge oggi, con molte tifose italiane che seguono con entusiasmo la sfida in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Giappone, partita valevole per il torneo di curling femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. In questa rassegna a cinque cerchi casalinga la squadra tricolore ha iniziato confermando il pessimo rendimento delle ultime due stagioni. La formazione azzurra, tutto sommato ancora giovane, solamente un paio d’anni fa andava a pochi centimetri dal titolo europeo in una finale persa all’ultimo tiro contro la Svizzera. Nelle prime partite di questa Olimpiade quel rendimento è sembrato un lontano ricordo per le italiane, ma come per magia le cose sono cambiate di punto in bianco ieri sera. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-USA 5-1, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre in controllo del match
L'Italia ha segnato un punto contro gli Stati Uniti durante la partita di curling alle Olimpiadi, dopo che Mathis ha lanciato il pietrisco lungo.
LIVE Italia-Giappone, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: dalle 12.10 l’inizio del match
Uomo Pulisce Pista di Curling - Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Curling #olimpiadi #curling
Argomenti discussi: Dove vedere in tv Italia-Giappone, curling femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming; Curling doppio misto: Italia ko in semifinale; Olimpiadi, dalla combinata al trampolino fino al pattinaggio di figura: tutti i risultati di giornata; Le notizie di lunedì 9 febbraio sulle gare dei Giochi invernali | curling eliminato; combinata, Vinatzer: niente podio; hockey: Italia-Giappone 3-2, azzurre ai quarti.
Dove vedere in tv Italia-Giappone, curling femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streamingSi fa sempre più in salita il percorso della Nazionale italiana femminile di curling sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo nel round robin delle Olimpiadi ... oasport.it
LIVE Italia-USA 7-2, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: finalmente! Le azzurre giocano un gran curling e si prendono la vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.45 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale di Italia-USA termina qui! Le azzurre hanno ... oasport.it
Dal caffè in Giappone all’ortofrutta in Italia Come gli insegnamenti di Clotaire Rapaille possono aiutare a rilanciare i consumi di frutta e verdura fresca #caffè #giappone #ortofrutta #italia @thodra @raffaelaqu x.com
E dal Giappone è tutto, a voi le importanti località italiane. - facebook.com facebook