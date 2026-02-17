L’Italia affronta il Giappone nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, una partita che potrebbe riservare sorprese. La squadra italiana ha deciso di puntare sulla strategia e sulla concentrazione, sperando di conquistare un risultato positivo. L’incontro si svolge oggi, con molte tifose italiane che seguono con entusiasmo la sfida in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Giappone, partita valevole per il torneo di curling femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. In questa rassegna a cinque cerchi casalinga la squadra tricolore ha iniziato confermando il pessimo rendimento delle ultime due stagioni. La formazione azzurra, tutto sommato ancora giovane, solamente un paio d’anni fa andava a pochi centimetri dal titolo europeo in una finale persa all’ultimo tiro contro la Svizzera. Nelle prime partite di questa Olimpiade quel rendimento è sembrato un lontano ricordo per le italiane, ma come per magia le cose sono cambiate di punto in bianco ieri sera. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Giappone, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: match non impossibile

L'Italia ha segnato un punto contro gli Stati Uniti durante la partita di curling alle Olimpiadi, dopo che Mathis ha lanciato il pietrisco lungo.

Uomo Pulisce Pista di Curling - Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Curling #olimpiadi #curling

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.