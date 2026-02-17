LIVE Italia-Giappone 4-4 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | le nipponiche ricuciono lo strappo azzurro

L’Italia e il Giappone hanno pareggiato 4-4 nel curling femminile alle Olimpiadi, perché le giapponnesi sono riuscite a recuperare punti negli ultimi end. Le atlete nipponiche hanno spostato l’inerzia della partita grazie a un’ottima strategia e a tiri precisi, costringendo le italiane a rivedere le loro mosse. La partita si è svolta senza pause, e le due squadre si sono alternate al comando fino al pareggio finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING MASCHILE DALLE 19.05 15.41 Draw di Costantini sul bottone che si prende il punto quando mancano due stone alla conclusione dell'end. 15.39 Altra guardia centrale di Yoshimura che protegge i sassi giapponesi in casa impedendo un tap italiano facile con cui Costantini avrebbe potuto prendere tre punti. 15.38 Mathis ritente il run per rimuovere le guardie avversarie, ma solo uno dei due sassi viene levato. Il punto è sempre giapponese, ma le azzurre sono "seconde" e "terze". 15.37 Rimette la guardia centrale Onodera.