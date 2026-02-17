LIVE Italia-Giappone 0-0 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | mano nulla azzurra in apertura

L’Italia e il Giappone sono rimasti a zero nel primo tempo della partita di curling alle Olimpiadi, a causa di alcune scelte tattiche poco efficaci. La sfida si svolge in un palazzetto ghiacciato a Pechino, dove le atlete italiane cercano di migliorare la loro posizione in classifica. La tensione è palpabile tra le squadre, che si sfidano con precisione e concentrazione.

14.20 Colpo fortunoso di Kobayashi che boccia il sasso appena tirato da Lo Deserto, ma elimina anche la propria stone sul bottone. Il battente però rimane al centro dietro le guardie. 14.20 Freeze di Lo Deserto sul sasso avversario sul bottone. Il colpo è un po' troppo forte e dopo aver battuto sulla stone avversaria si allarga troppo rimanendo visibile. 14.19 Doppia guardia centrale messa da Kobayashi. 14.18 Zardini Lacedelli va per la bocciata sul sasso in casa ma colpisce la guardia centrale (che viene riposizionata perchè fino al sesto sasso non si può levare).