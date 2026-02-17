Durante la gara di combinata nordica alle Olimpiadi 2026, Skoglund perde terreno rispetto a Lamparter e agli altri favoriti, probabilmente a causa di un salto meno preciso. La competizione si svolge sulla pista di Chamonix, dove gli atleti si sfidano con condizioni di vento variabile, influenzando le loro performance.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:57 Skoglund sembra pagare dazio prendendo qualche metro dal terzetto di testa. 13:55 Eh si, ora il passo di Oftebro è sostenuto, con lui Herola e Skoglund. Sono lì. 13:54 Lamparter mantiene, ai 3.7km, dodici secondi. Sono li, lo vedono. Skoglund fa la voce grossa nel gruppo inseguitore. 13:53 Conclude i primi 2.5km Lamparter, lo fa con un margine di 18? di margine suigli atleti dietro, a tirare c’è Rettenegger. Attenzione perché devono svegliarsi. 13:51 Skoglund tira Oftebro, sembra chiara l’idea di collaborare per i norge. 13:50 Ci sono anche Ilves e Yamamoto, che però hanno qualcosa in meno soprattutto il nipponico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Oftebro e Skoglund si riportano su Lamparter

LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Jens Luraas Oftebro prenota la doppietta!Jens Luraas Oftebro ha conquistato due medaglie nella combinata nordica ai Giochi di Parigi 2024, a causa di una prestazione eccezionale sulla neve fresca.

LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: Oftebro vince una gara durissima, che Costa!Questa mattina si è conclusa la prima gara di combinata nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.