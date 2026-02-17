LIVE Bob a 2 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | inizia la terza manche Baumgartner vuole recuperare posizioni

Bob a 2, uno degli eventi delle Olimpiadi 2026, è iniziato con la terza manche in diretta. Baumgartner, che punta a migliorare la sua posizione, ha già guadagnato due posti e si trova al settimo posto provvisorio grazie a un ottimo tempo di Patrick.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.19 L’azzurro recupera due posizioni! Baumgartner sale alla settima posizione provvisoria, ottimo tempo di Patrick! 19.17 Tocca a Baumgartner! Forza Patrick! 19.16 Male Hall che porta la Gran Bretagna all’ottavo posto provvisorio con 2.47 secondi di ritardo. 19.14 La Svizzera di Vogt supera la Lettonia al sesto posto con un 9 centesimi di vantaggio da Kalenda. 19.12 Kalenda chiude al sesto posto, con un ritardo di 2.26 secondi. 19.10 Tentea, sorpresa di ieri, chiude al quinto posto con 2.05 secondi di svantaggio rispetto al totale di Lochner che ammonta a 2:44. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la terza manche, Baumgartner vuole recuperare posizioni LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la terza manche, attesa per BaumgartnerBob a 2 maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con l’atleta sudcoreano Suk che non riesce a superare il compagno di squadra e si ferma al terzo posto provvisorio con un tempo di 56 secondi. LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la quarta manche, Baumgartner vuole migliorarsiBob a 2 maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con Baumgartner che cerca di migliorare il suo tempo nella quarta manche, è pronto a scendere sulla pista di Cesana Torinese, dove le temperature fredde e il vento leggero complicano le condizioni di gara. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Bob a 2 maschile, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la Germania fa la voce grossa. Ottimi test per Baumgartner; LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Loch domina anche la seconda batteria, arretra Baumgartner; LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si assegnano le medaglie; LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Kim sorprende al primo posto, Baumgartner si migliora. LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si assegnano le medaglieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle ultime due batterie ... oasport.it LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Loch domina anche la seconda batteria, arretra BaumgartnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58 Termina qui questa cronaca in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito. Buon ... oasport.it Quando alla partenza della pista di Cortina per la gara di bob delle Olimpiadi 2026 si è presentato l’israeliano Adam Edelman, la telecronaca sportiva ha lasciato spazio a un altro tipo di informazione per i cittadini. È successo in Svizzera, non in Italia, dove il t facebook #olimpiadi, furto nell'alloggio della squadra israeliana di bob. Ma il team non è al Villaggio di Cortina x.com