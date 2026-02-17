Patrick Baumgartner ha guadagnato due posizioni durante la gara, sfiorando il podio. La sua performance ha attirato l’attenzione degli spettatori, mentre la competizione si fa sempre più serrata. Nel frattempo, la Corea di Suk si avvicina alla top 15, migliorando rispetto a Li con un risultato più promettente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40 La Corea di Suk fa meglio anche lui di Li e arriva al diciottesimo posto con 3.74 secondi di svantaggio da Lochner. 19.38 Il compagno di squadra Sun supera Li e chiude al sedicesimo posto con un ritardo dalla vetta di 3.35 secondi. 19.36 Diciassettesimo posizione per la Cina di Li che chiude con un totale di 2:48.65. 19.33 Come volevasi dimostrare, è la Svizzera di Follador a superare il Canada, e per soli 20 centesimi di vantaggio. 19.32 Austin chiude al quindicesimo posto provvisorio con più di 3.50 secondi di ritardo dal tempo di riferimento del tedesco in testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: DIRETTA: Patrick Baumgartner recupera 2 posizioni! Top5 nel mirino

LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner recupera posizioni, Lochner si conferma in testaBob a due alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Baumgartner ha risalito alcune posizioni mentre Lochner si mantiene in testa.

LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Patrick Baumgartner outsiderPatrick Baumgartner parte come outsider nella gara di bob a due alle Olimpiadi 2026, a causa di una preparazione meno approfondita rispetto alle coppie più quotate.

