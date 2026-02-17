LIVE Bob a 2 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Baumgartner vede la Top5! Lochner resiste al primo posto
Bob a 2 ai Giochi Olimpici 2026: Baumgartner si avvicina alla Top 5, mentre Lochner mantiene il primo posto. La gara sta attirando l’attenzione degli appassionati, con i tempi che si fanno sempre più serrati. Alle 21.05 partirà la seconda manche, dopo un’ora di aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.59 La seconda manche inizierà alle 21.05, con la cronaca testuale che riprenderà alle 20.55. A dopo! 19.58 Il podio è rimasto invariato rispetto alle prime due manche, con Lochner ancora in testa e con Friedrich e Ammour. Baumgartner chiude al settimo posto recuperando ben due posizioni e avvicinandosi alla top cinque. 19.56 Ultimo posto per Edelman che chiude con un totale di 2:52.24 e saluta la competizione insieme a Brown, Bindilatti, Dearborn, Pitter, Mandlabuer e Kranz. 19.53 Venticinquesimo posto per Brown della Trinidad e Tobago con un totale di 2:51. 🔗 Leggi su Oasport.it
Quando alla partenza della pista di Cortina per la gara di bob delle Olimpiadi 2026 si è presentato l’israeliano Adam Edelman, la telecronaca sportiva ha lasciato spazio a un altro tipo di informazione per i cittadini. È successo in Svizzera, non in Italia, dove il t facebook
#olimpiadi, furto nell'alloggio della squadra israeliana di bob. Ma il team non è al Villaggio di Cortina x.com