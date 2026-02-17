Bob a 2 ai Giochi Olimpici 2026: Baumgartner si avvicina alla Top 5, mentre Lochner mantiene il primo posto. La gara sta attirando l’attenzione degli appassionati, con i tempi che si fanno sempre più serrati. Alle 21.05 partirà la seconda manche, dopo un’ora di aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.59 La seconda manche inizierà alle 21.05, con la cronaca testuale che riprenderà alle 20.55. A dopo! 19.58 Il podio è rimasto invariato rispetto alle prime due manche, con Lochner ancora in testa e con Friedrich e Ammour. Baumgartner chiude al settimo posto recuperando ben due posizioni e avvicinandosi alla top cinque. 19.56 Ultimo posto per Edelman che chiude con un totale di 2:52.24 e saluta la competizione insieme a Brown, Bindilatti, Dearborn, Pitter, Mandlabuer e Kranz. 19.53 Venticinquesimo posto per Brown della Trinidad e Tobago con un totale di 2:51. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner vede la Top5! Lochner resiste al primo posto

LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Kim sorprende al primo posto, Baumgartner si miglioraKim ha conquistato il primo posto nella gara di bob maschile alle Olimpiadi 2026, sorprendendo tutti con un punteggio che ha superato di misura quello dei rivali.

LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: continua la seconda manche, attesa per Baumgartner e LochnerBob a 2 alle Olimpiadi 2026: la seconda manche è in corso e i concorrenti si sfidano per salire sul podio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.