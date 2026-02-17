LIVE Bob a 2 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Baumgartner recupera posizioni Lochner si conferma in testa

Bob a due alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Baumgartner ha risalito alcune posizioni mentre Lochner si mantiene in testa. La gara continua a sorprendermi: Rohner, lo svizzero, è ora quattordicesimo, con oltre tre secondi di svantaggio dal leader incontrastato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.29 Quattordicesimo posto per Rohner, lo svizzero ha più di tre secondi di svantaggio dall’imprendibile Lochner. 19.27 L’Olanda di Wesselink supera la Corea con un totale di 2:47.45. 19.25 Dodicesimo posto per la Corea di Kim che ha un distacco dalla vetta di 2.80 secondi. 19.23 Treichl recupera la posizione sulla Francia. L’Austria è al decimo posto con un totale di 2:47.27. 19.21 Heinrich fa male, decimo posto per la sua Francia con un distacco di 2.60. 19.19 L’azzurro recupera due posizioni! Baumgartner sale alla settima posizione provvisoria, ottimo tempo di Patrick! 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Bob a 2 maschile, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Lochner vola in testa! Ottima prova di BaumgartnerQuesta mattina, a qualche ora dall’inizio della seconda manche di prova, si scommette ancora sulla prestazione di Lochner, che ha già dato dimostrazione di essere in forma.

