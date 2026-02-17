LIVE Bob a 2 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Baumgartner recupera posizioni Lochner si conferma in testa
Bob a due alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Baumgartner ha risalito alcune posizioni mentre Lochner si mantiene in testa. La gara continua a sorprendermi: Rohner, lo svizzero, è ora quattordicesimo, con oltre tre secondi di svantaggio dal leader incontrastato.
19.29 Quattordicesimo posto per Rohner, lo svizzero ha più di tre secondi di svantaggio dall'imprendibile Lochner. 19.27 L'Olanda di Wesselink supera la Corea con un totale di 2:47.45. 19.25 Dodicesimo posto per la Corea di Kim che ha un distacco dalla vetta di 2.80 secondi. 19.23 Treichl recupera la posizione sulla Francia. L'Austria è al decimo posto con un totale di 2:47.27. 19.21 Heinrich fa male, decimo posto per la sua Francia con un distacco di 2.60. 19.19 L'azzurro recupera due posizioni! Baumgartner sale alla settima posizione provvisoria, ottimo tempo di Patrick!
LIVE Bob a 2 maschile, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Lochner vola in testa! Ottima prova di Baumgartner
LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: ottimo tempo per Baumgartner, dominante Lochner
LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si assegnano le medaglie
LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Loch domina anche la seconda batteria, arretra Baumgartner
Quando alla partenza della pista di Cortina per la gara di bob delle Olimpiadi 2026 si è presentato l'israeliano Adam Edelman, la telecronaca sportiva ha lasciato spazio a un altro tipo di informazione per i cittadini. È successo in Svizzera, non in Italia, dove il t
