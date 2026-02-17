LIVE Biathlon Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA | Francia la legge dei più forti! Italia lontanissima

La staffetta maschile di biathlon alle Olimpiadi si svolge con la Francia che guida la gara, mentre l’Italia fatica a tenere il passo. Il motivo principale è la rapida crescita dei francesi, che hanno mostrato una grande determinazione fin dalle prime frazioni. Durante la competizione, gli atleti transalpini hanno mantenuto un ritmo costante, superando le altre squadre e mettendo pressione sui favoriti. La distanza tra l’Italia e le prime posizioni si fa sempre più evidente, con i nostri biathleti che devono recuperare molte posizioni per sperare in un risultato positivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA ED I FRAZIONISTI 16.00: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la staffetta femminile. Buon pomeriggio 15.55: Questa la classifica finale della staffetta maschile: 1 FRANCIA 1:19:55.2 2 NORVEGIA +9.8 3 SVEZIA +57.5 4 GERMANIA +1:48.3 5 STATI UNITI +2:27.4 6 REPUBBLICA CECA +2:31.3 7 FINLANDIA +2:34.1 8 SVIZZERA +2:41.4 9 SLOVENIA +2:57.8 10 AUSTRIA +3:03.3 11 POLONIA +3:37.3 12 BULGARIA +3:47.3 13 ESTONIA +3:53.6 14 ITALIA +4:28.5 15 LITUANIA +4:45.1 16 UCRAINA +5:12.2 15.52: Sci inadeguati per gli azzurri che hanno da subito litigato con le scioline.