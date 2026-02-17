LIVE Berrettini-Barrios Vera 7-6 ATP Rio 2026 in DIRETTA | il romano gioca il punto del torneo e domina il tie-break!

Matteo Berrettini ha conquistato il primo set contro Barrios Vera a Rio de Janeiro, dopo un tie-break molto combattuto. La causa è stata un'errata risposta del suo avversario, che ha commesso troppi errori con il dritto, consentendo al romano di controllare il gioco. Il pubblico sugli spalti ha assistito a un momento di grande tensione, con Berrettini che ha messo in mostra tutta la sua determinazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-1 SET BERRETTINI! Appena largo il dritto di Barrios Vera e dunque tie-break dominato da Matteo che porta a casa il parziale. 6-1 CINQUE SET POINT BERRETTINI: arriva nel momento giusto il terzo ace! 5-1 Berrettini, prima a 216 kmh e dritto a seguire, si cambia campo. 4-1 Berrettini, CHE NUMERO! Il lob girandosi a 360° di rovescio con successiva volée sempre di rovescio finirà nella top 3 dei colpi del torneo alla fine dello stesso! 3-1 Berrettini, c'è il minibreak con il dritto che esce in larghezza a seguire il servizio di Barrios Vera. 2-1 Berrettini, prima vincente da destra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Barrios Vera 7-6, ATP Rio 2026 in DIRETTA: il romano gioca il punto del torneo e domina il tie-break! LIVE Berrettini-Barrios Vera 3-4, ATP Rio 2026 in DIRETTA: il romano si vede annullare un'altra palla breakMatteo Berrettini sta perdendo 3-4 contro Barrios Vera a Rio de Janeiro, dopo che il cileno ha salvato una palla break con un potente rovescio incrociato che ha sfiorato la riga. LIVE Berrettini-Barrios Vera 5-6, ATP Rio 2026 in DIRETTA: altra palla break mancata dal romanoMatteo Berrettini ha lasciato sfuggire un'altra occasione di break contro Barrios Vera durante il match di Rio, a causa di un servizio troppo lento.