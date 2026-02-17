LIVE Berrettini-Barrios Vera 1-2 ATP Rio 2026 in DIRETTA | primi game ricchi di spunti in Brasile

Matteo Berrettini ha salvato due palle break nel secondo game, impedendo a Barrios Vera di allungare il set e mantenendo il punteggio sul 2-2. La partita si sta giocando in Brasile, dove i primi scambi sono stati intensi e ricchi di opportunità per entrambi i giocatori. I tifosi seguono con attenzione ogni punto, mentre il pubblico si infiamma ad ogni scambio di battute.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Esce in lunghezza la risposta di Berrettini, che dunque tiene dopo aver salvato due palle break. Vantaggio Berrettini, prima esterna vincente del romano. 40-40 Slice di rovescio a tagliare il campo molto bello di Berrettini, il romano poi si gira per giocare di dritto lungolinea e poi chiude con una cauta, ma corretta volée alta. 30-40 Palla break Barrios Vera, il cileno commette l'errore di girare lo scambio sul dritto di Berrettini, che puntualmente lo punisce con profondità e lungolinea. 15-40 Due palle break Barrios Vera, primo doppio fallo di Berrettini.