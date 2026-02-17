LIVE Alle 14.30 staffetta maschile di biathlon | azzurri a caccia di una medaglia
Alle 14.30, la staffetta maschile di biathlon si svolge con la squadra italiana, formata da Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin e Tommaso Giacomel, che cerca di ottenere una medaglia. La gara si svolge sulla neve di Anterselva, dove gli atleti affrontano condizioni intense e fredde.
1 Norvegia, 2 Francia, 3 Svezia, 4 Germania, 5 Stati Uniti d'America, 6 Italia (Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin e Tommaso Giacomel), 7 Repubblica Ceca, 8 Estonia, 9 Svizzera,10 Ucraina,11 Finlandia,12 Slovenia,13 Polonia,14 Canada,15 Romania,16 Lituania,17 Belgio,18 Austria,19 Bulgaria,20 Lettonia La staffetta 4x7,5 km maschile di biathlon è la Südtirol Arena di Anterselva, situata a 1600 metri di quota. Impianto celebre per il suo poligono di tiro, spesso imprevedibile per le raffiche di vento improvvise e per la rarefazione dell’aria che mette a dura prova i polmoni. La formazione azzurra sarà composta nell’ordine da Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin e Tommaso Giacomel. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
