L’Italia dona 450mila euro al Programma Alimentare Mondiale

L’Italia ha deciso di destinare 450mila euro al Programma Alimentare Mondiale per aiutare le popolazioni colpite nel Mozambico. La Cooperazione italiana ha scelto di intervenire dopo che le recenti alluvioni hanno distrutto molte case e le attività agricole nella provincia di Nampula. Con questa donazione, si punta a fornire cibo e assistenza immediata alle famiglie in difficoltà.

La Cooperazione italiana ha stanziato 450.000 euro a favore del Programma Alimentare Mondiale per sostenere le attività di assistenza umanitaria in Mozambico in risposta alle crisi causate dal terrorismo nella provincia di Nampula e dalle recenti alluvioni che hanno colpito il Paese. Il finanziamento contribuirà a rafforzare il supporto immediato alle comunità più vulnerabili, incluse le migliaia di persone sfollate a seguito delle violenze di matrice terroristica e delle emergenze climatiche. Con questo intervento, l'Italia conferma il proprio sostegno al Mozambico e alle Nazioni Unite per garantire una risposta rapida ed efficace alle emergenze umanitarie e per rafforzare la resilienza delle comunità maggiormente esposte.