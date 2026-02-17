Un video diffuso ieri mostra Raphaël Arnault a Roma il 7 gennaio, mentre si unisce a un gruppo di antagonisti che tentano di bloccare la commemorazione delle vittime di Acca Larenzia. La registrazione rivela chiaramente il suo coinvolgimento diretto in un momento di tensione pubblica, con lui che si sposta tra la folla gridando slogan contro l’evento. La scena si svolge in una piazza affollata, con manifestanti che cercano di mantenere l’ordine mentre lui si fa strada tra loro.

E’ la prova che Raphaël Arnault era a Roma il 7 gennaio scorso, incitando odio insieme agli antagonisti contro la commemorazione dei giovani uccisi ad Acca Larenzia. Lione chiama Roma. Si tratta di un video che Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, ha trovato nell’intenzione di sostanziare l’interrogazione già depositata l’altra sera con cui ha denunciato una rete internazionale del movimento antifascista violento, che avrebbe avuto a Roma un mese e mezzo fa un punto di saldatura col mondo antagonista. La tragica uccisione di Quentin per mano di estremisti di sinistra ha messo in luce una rete internazionale del movimento antifascista violento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lione chiama Roma, il video che smaschera Arnault: il 7 gennaio era in piazza per impedire il ricordo di Acca Larenzia (video)

Acca Larenzia, il video dell'agguato rosso: venti contro quattro | GUARDAEcco il video dell'agguato a quattro militanti di Gioventù Nazionale Roma, avvenuto alla vigilia della commemorazione di Acca Larenzia.

Acca Larenzia, il raduno neofascista interrotto dall’urlo di una donna: «Viva l’Italia antifascista!» – Il video Durante la commemorazione di Acca Larenzia, un raduno neofascista è stato interrotto dall’intervento di una donna che ha gridato: «Viva l’Italia antifascista!».

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.