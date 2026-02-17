Lindsey Vonn torna a casa | ecco come è stata riportata negli Usa

Lindsey Vonn è tornata negli Stati Uniti dopo la lunga permanenza in Italia. Lo scorso 8 febbraio, la statunitense era caduta durante la discesa femminile dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina, fratturandosi la tibia sinistra. Infortunio che si è aggiunto alla precedente rottura del crociato, rimediata poche settimane fa a Crans Montana. Dopo quattro interventi chirurgici in pochi giorni, la leggenda dello sci ha potuto fare ritorno a casa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Lindsey Vonn torna negli USA dopo l’infortunioLindsey Vonn torna negli Stati Uniti dopo aver subito un grave infortunio durante una gara in Italia, causato dalla rottura del legamento crociato al ginocchio sinistro.

Olimpiadi 2026, Lindsey Vonn lascia l’ospedale e torna negli UsaLindsey Vonn ha lasciato l’ospedale di Treviso dopo aver subito quattro interventi chirurgici a causa della brutta caduta durante la discesa libera alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina.

Lindsey Vonn torna a casa dopo il grave infortunio alle Olimpiadi: Grazie a chi si è preso cura di meDopo la drammatica caduta alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Lindsey Vonn torna a casa tra operazioni e voglia di ripartire. notizie.it

Lindsey Vonn è a casa: Non posso stare in piedi, sono immobile da una settimana. Ma grazie ItaliaLindsey Vonn torna negli USA dopo il grave infortunio alle Olimpiadi di Milano Cortina: Immobile a letto da una settimana e 4 operazioni alla tibia ... fanpage.it

VIDEO / Lindsey Vonn racconta in un video le due settimane a Treviso dopo la frattura alla tibia: quattro interventi, la famiglia accanto e un messaggio chiaro ai fan. «Thankful for friends, family, my team and all the medical staff… I’m slowly coming back to life. facebook

A una settimana dal tragico incidente, Lindsey Vonn lascia Treviso e torna a casa, in Colorado. Good luck Lindsey! #LindseyVonn #LucaZaia x.com