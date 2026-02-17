Lindsey Vonn è tornata negli Stati Uniti dopo aver trascorso una settimana in convalescenza a causa della caduta durante la discesa libera alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. La campionessa di sci ha deciso di condividere i suoi prossimi passi, rivelando che si prenderà ancora del tempo prima di riprendere gli allenamenti. A Los Angeles, ha visitato un centro medico specializzato e si sta concentrando sulla riabilitazione.

Il ritorno a casa di Lindsey Vonn, dieci giorni dopo la caduta verificatasi durante la discesa libera delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, segna una fase cruciale nel percorso di recupero della fuoriclasse statunitense. L’atleta è scesa al cancelletto con il crociato sinistro compromesso, è rimasta in gara per circa una decina di secondi e, successivamente, è precipitata sul manto nevoso soccorsa immediatamente e trasportata a valle dall’elisoccorso. La competizione ha avuto un epilogo traumatico per la crociato sinistro rotto, seguito da un intervento immediato sul pendio e dal trasferimento in quota per l’assistenza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Lindsey Vonn rientra in America e svela i suoi piani dopo una settimana di riposo forzato

Lindsey Vonn torna negli Stati Uniti dopo essersi infortunata durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

La discesa libera femminile di Coppa del Mondo a Crans-Montana si è interrotta bruscamente dopo appena sei atlete.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.