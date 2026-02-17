Lindsey Vonn dopo la terribile caduta a Milano-Cortina 2026 | Sto lentamente tornando a vivere

Lindsey Vonn si riprende dopo la brutta caduta a Milano-Cortina 2026, un incidente che le ha causato un grave infortunio alla gamba. La campionessa americana dice di sentirsi più forte e di cominciare a tornare a vivere, anche se i medici le hanno consigliato un lungo recupero. Durante le ultime settimane, ha trascorso molte ore in fisioterapia e ha condiviso sui social immagini di sé mentre riprende gli allenamenti leggeri.

Ci sono immagini che restano impresse nella mente e quella dell'infortunio di Lindsey Vonn alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 è certamente una di queste. Il suo sogno si è infranto all'Olympia delle Tofane in appena tredici secondi, segnati dal suono straziante di un urlo che ha fatto tremare le montagne. Nessuna medaglia per la Vonn ma oggi, lontana dal ghiaccio e circondata dal calore della sua famiglia, ci sta regalando la sua vittoria più bella: quella di una donna che, a 41 anni, sceglie di rinascere ancora una volta. L'incidente sulla neve e il coraggio di osare. Dopo l'incidente, Lindsey Vonn è stata immediatamente soccorsa e trasportata d'urgenza in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove ha affrontato un terribile calvario chirurgico: quattro interventi in sei giorni per ricostruire una gamba, profondamente ferita.