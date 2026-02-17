L’inchiesta su Hamas e le intercettazioni su Di Battista | Lei e altri M5s cari amici

Un’indagine sulla rete di finanziamenti tra Italia e Hamas ha fatto emergere il nome di Alessandro Di Battista, collegato alle intercettazioni che coinvolgono anche Mohammad Hannoun. Durante le indagini, gli investigatori hanno intercettato conversazioni in cui Di Battista viene chiamato “caro amico” da alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, creando un legame diretto tra lui e i soggetti sotto inchiesta. Un dettaglio emerso dalle registrazioni rivela come i contatti tra Di Battista e alcuni uomini vicini a Hamas risalgano a diversi anni fa.

Nell’inchiesta su Mohammad Hannoun e i soldi dall’Italia ad Hamas c’è anche il nome di Alessandro Di Battista. Non indagato, l’ex deputato del Movimento 5 Stelle viene nominato in relazione ai dialoghi di Sulaiman Hijazi, vice di Hannoun. Le carte della procura di Genova raccontano che Hijazi, una volta scoperta l’indagine, si è solo formalmente sfilato dall’organigramma della Abspp. Perché essere vicino ad Hannoun era pericoloso per la sua reputazione. «Hannoun è una persona che è molto facile. Riesce a bruciare tutti quelli che ha intorno. Ed io te lo sto dicendo per esperienza, lui se ne frega, è vero che possa essere ringraziato perché ha dedicato la sua vita alla causa.🔗 Leggi su Open.online

Il Tribunale del riesame di Genova ha disposto la scarcerazione di Rahed Al Salahat, 48 anni, coinvolto nell'inchiesta sulla presunta gestione di fondi a Hamas.

Questa mattina, su Radio 24, torna il programma

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.