Un incendio ha distrutto il Teatro Sannazaro a Napoli, causando la perdita totale dell’edificio. Le fiamme si sono sviluppate nella notte, lasciando dietro di sé macerie e un edificio storico ormai irrecuperabile. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute, e le autorità stanno indagando per capire cosa abbia provocato il rogo. La notizia ha suscitato sdegno tra gli artisti e gli abitanti della zona, che vedevano nel teatro un punto di riferimento culturale importante.

Il Teatro Sannazaro è andato completamente distrutto per un incendio, le cui cause sono ancora tutte da accertare. Il teatro Sannazaro è stato inaugurato il 26 dicembre del 1847 e in quasi due secoli di storia si sono esibiti artisti del calibro di Eduardo Scarpetta, Nino Taranto, i fratelli De Filippo, Eleonora Duse e Sarah Bernhardt. Si sono proposte opere di autori del calibro di Gabriele D’Annunzio, Ernesto Murolo e Libero Bovio. Quando riaprì nel 1971 acquisì un connotato più popolare, vedendo come protagonista indiscussa la coppia composta da Nino Taranto e Luisa Conte. Poi arrivarono altre firme, come quella di Benedetto Casillo. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - L’incendio del Sannazaro è la metafora della cultura napoletana andata in fumo

Sannazaro: 60 persone evacuate, otto intossicati dal fumo. La Procura indaga per incendio colposoUna fuga di fumo in un edificio di Sannazaro ha portato all’evacuazione di circa 60 persone e all’intervento dei soccorritori, che hanno soccorso otto persone intossicate.

Incendio al Teatro Sannazaro: un colpo al cuore della cultura partenopeaUn incendio al Teatro Sannazaro ha distrutto parti della struttura, lasciando senza spettacoli la città di Napoli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.